Sparisce la sua auto e ne trova una abbandonata

Rottofreno: il furto di una Alfa Romeo sembra rivelare un traffico di auto rubate

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Il parcheggio lungo la via Emilia a Rottofreno dove è avvenuto il furto
1 MIN DI LETTURA
Sparisce la sua auto in piena notte ma ne ritrova un’altra abbandonata a pochi metri, con il motore ancora acceso: a Rottofreno il “banale” furto di una vettura sembra rivelare, in realtà, un traffico di auto rubate, con un insolito scambio di mezzi in piena notte. Si tratta, probabilmente, di una banda di ladri che si serve proprio di auto rubate per compiere furti in abitazione.
