Spintona la parrucchiera e fugge col bottino

Si intrufola nel salone della parrucchiera, svuota la cassa e fugge dopo aver spintonato la titolare che cercava di fermarlo. La rapina è avvenuta venerdì 3 ottobre nel centro di Borgonovo. Un uomo è entrato nel salone di parrucchiera all'angolo tra via Pianello, via Bilegno e piazza De Cristoforis mentre la titolare era da sola e in un'altra stanza stava sistemando gli appuntamenti per il giorno dopo. L'intruso, senza farsi notare, ha arraffato tutto quello che c'era nella cassa: più di mille euro. La donna ha però sentito un rumore, è andata a vedere di cosa si trattava e ha visto il malvivente. Lui l'ha spintonata facendola cadere a terra ed è scappato fuori dal locale, verso via Bilegno. L'uomo, a quanto risulta, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Sembra che poco prima avesse tentato di entrare in un ristorante. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.