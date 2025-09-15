Monday, September 15

agg.

Sventato il furto nella gioielleria del Gotico

I ladri si sono calati dall'alto, ma qualcosa è andato storto: è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sul posto metronotte e forze dell'ordine

Cristian Brusamonti
|1 minuto fa
1 MIN DI LETTURA
Fallito il colpo alla gioielleria del centro commerciale Gotico di Piacenza. Qualcosa non ha funzionato nel piano dei ladri. Probabilmente non hanno fatto i conti con il sistema d'allarme. Mentre i ladri cercavano di entrare, è scattato l'antifurto che li ha messi in fuga.
L'allarme è scattato alle 23.44 di sabato, 13 settembre 2025. Era collegato con la centrale operativa di Metronotte Vigilanza, che ha mandato sul posto le sue pattuglie, intervenute insieme alle forze dell'ordine.

