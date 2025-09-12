Tenta di rubare una bici elettrica a Fiorenzuola: arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni, cittadino straniero regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri di Carpaneto nella serata di giovedì 11 settembre, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.40 in piazza Caduti a Fiorenzuola, quando una residente ha richiesto l’intervento del 112 dopo aver sorpreso uno sconosciuto all’interno del cortile della propria abitazione intento a rubare una bicicletta elettrica parcheggiata, del valore di circa 700 euro. L’attivazione dei sensori d’allarme e le urla della proprietaria hanno costretto l’uomo a desistere, a scavalcare la recinzione, alta circa tre metri, e a fuggire a piedi.

La pattuglia dei carabinieri di Carpaneto è arrivata in pochi minuti. Dalle informazioni raccolte e con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a rintracciare il ladro in corso Garibaldi, a circa 50 metri dall’abitazione. Alla vista dei militari il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato fermato e immobilizzato, e accompagnato presso gli uffici della Compagnia di Fiorenzuola, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata odierna.