Tenta il furto a Roveleto, scappa ma viene rintracciato

Un tentativo di furto all'interno di una azienda di Roveleto è stato sventato dall'intervento delle guardie giurate Metronotte.

Verso l'1.30 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre la centrale operativa ha ricevuto un allarme e dal sistema di videosorveglianza ha notato una persona che si aggirava sul retro dello stabile. La pattuglia giunta sul posto ha riscontrato che una porta al primo era stata aperta, ma dell'individuo non c'era traccia.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri, oltre al reperibile aziendale, e grazie alla visione dei filmati è stato accertato che una persona in abiti scuri, marsupio e cappellino ha tentato di forzare le porte. Non è stato registrato nessun ammanco.

Successivamente, verso le 3.00 della notte, la pattuglia ha notato, nei pressi di un esercizio commerciale di Roveleto, un soggetto dietro ad alcune piante che dalle descrizioni era compatibile con la persona segnalata precedentemente. Alla richiesta di fermarsi l'uomo è scappato, tenuto a vista dalle guardie giurate che hanno segnalato i suoi spostamenti alla centrale operativa.

Pochi minuti dopo è stato bloccato in via della Chiusa, e affidato ai carabinieri di Fiorenzuola.