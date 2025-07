Tenta la fuga ma viene preso: arrestato spacciatore

Un uomo di 29 anni, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno.

L’intervento è avvenuto a Cadeo, in Strada Sant’Anna, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini preoccupati per movimenti sospetti nella zona. Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno fermato uno straniero che, alla loro vista, ha tentato la fuga senza successo. Sottoposto a perquisizione personale, il 29enne, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di oltre 17 grammi di cocaina, suddivisa in 24 dosi, e 4 grammi di hashish, in due dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e debitamente repertata. Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella tarda mattinata di martedì 1° luglio l'arresto è stato convalidato dal giudice, in attesa di processo.