Tentato furto al centro commerciale, ladro bloccato e arrestato

Intrusione al centro commerciale Borgo FaxHall nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre. Verso mezzanotte è scattato l'allarme e una pattuglia di Metronotte Piacenza è intervenuta sul posto, riscontrando una effrazione da via Primogenita. In pochi minuti le guardie giurate sono state raggiunte da altri colleghi, che hanno circondato l’intero edificio in attesa della polizia.

All'interno è stata individuata una persona con un arnese da scasso; è stata bloccata e arrestata.