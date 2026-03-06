Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Tentato furto al ristorante, arrivano i Metronotte: ladri in fuga

Ignoti hanno spaccato la telecamera di videosorveglianza posta sul retro del locale, per poi cercare di introdursi

Redazione Online
|2 ore fa
Tentato furto al ristorante, arrivano i Metronotte: ladri in fuga
1 MIN DI LETTURA
Tentato furto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo ai danni di un ristorante di via Legione Zanardi Landi a Piacenza. Ignoti hanno  prima spaccato la telecamera di videosorveglianza posta sul retro del locale, per poi cercare di introdursi. L'arrivo di una pattuglia di guardie giurate Metronotte, però, li ha fatti desistere dall'intento, e si sono dati alla fuga.
La videocamera rotta dai ladri
La videocamera rotta dai ladri

Gli articoli più letti della settimana