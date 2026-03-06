Tentato furto al ristorante, arrivano i Metronotte: ladri in fuga

Tentato furto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo ai danni di un ristorante di via Legione Zanardi Landi a Piacenza. Ignoti hanno prima spaccato la telecamera di videosorveglianza posta sul retro del locale, per poi cercare di introdursi. L'arrivo di una pattuglia di guardie giurate Metronotte, però, li ha fatti desistere dall'intento, e si sono dati alla fuga.

La videocamera rotta dai ladri