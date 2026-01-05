Tentato furto, ricettazione, coltelli e martello: arrestato 33enne

Le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute verso le 3 di lunedì 5 gennaio nella zona di via Boselli, in seguito alla segnalazione di un soggetto che stava tentando di rubare un'auto parcheggiata.

Giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso un uomo intento a rovistare all’interno del veicolo, di cui prima aveva rotto il finestrino per entrare.

Da una perquisizione personale, all’interno del giubbotto sono emersi un martello, due coltelli (di cui uno con lama lunga 5 cm e l’altro 8 cm), e una piccola torcia, oltre a una tessera sanitaria intestata ad una terza persona che, dagli accertamenti è risultata essere frutto di un furto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Inoltre nelle immediate vicinanze è stata notata un’altra autovettura con il finestrino infranto e l’abitacolo a soqquadro, verosimilmente oggetto del medesimo reato da parte del fermato.

L'uomo è stato portato in Questura e identificato: si tratta di un macedone di 33 anni, residente a Piacenza, in regola con le norme per il soggiorno in Italia.

Dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione del documento risultato rubato e trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa della direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.