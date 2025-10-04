Travolto da un'auto, grave un 50enne

Falciato da un'auto mentre va in bicicletta. Sono gravi le condizioni di un 50enne che, in sella alla sua bici da corsa, nella mattina di sabato 4 ottobre è stato investito da una macchina a Ponte dell'Olio, all'incrocio tra via Carenzi e San Rocco. L'uomo ha subito ferite alla testa, alle gambe e all'addome ed è stato trasportato all'ospedale dall'Elisoccorso arrivato da Brescia.