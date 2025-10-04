Liberta - Site logo
Travolto da un'auto, grave un 50enne

L'uomo, in bici, investito a un incrocio nel centro di Ponte dell'Olio, soccorso dall'eliambulanza

Redazione Online
|1 ora fa
Travolto da un'auto, grave un 50enne
1 MIN DI LETTURA
Falciato da un'auto mentre va in bicicletta. Sono gravi le condizioni di un 50enne che, in sella alla sua bici da corsa, nella mattina di sabato 4 ottobre è stato investito da una macchina a Ponte dell'Olio, all'incrocio tra via Carenzi e San Rocco. L'uomo ha subito ferite alla testa, alle gambe e all'addome ed è stato trasportato all'ospedale dall'Elisoccorso arrivato da Brescia.

