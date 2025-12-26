Trovato sul ciglio della strada ferito da una coltellata

Episodio dai contorni poco chiari nella notte della vigilia di Natale. Una guardia giurata ha individuato un uomo che chiedeva aiuto sul ciglio della strada tra Fossadello e Roncaglia. L'uomo è risultato ferito a un fianco da un'arma da taglio. Una ferita superficiale che, sommata alla ipotermia causata dal freddo della notte, ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza. L'uomo, un 40enne marocchino residente a Carpaneto, ha riferito di essere stato vittima della rapina del telefonino cellulare - per questo motivo non è riuscito a chiamare i soccorsi -, del portafogli e anche dell'auto. In seguito alle indagini dei carabinieri l'auto è stata trovata nel parcheggio del cimitero di Caorso. L'uomo ha riferito di essere stato picchiato, di essere scappato e di essersi nascosto.