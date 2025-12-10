Truffa dei contanti, commercianti di Castello nel mirino

«Ho vinto tutti questi soldi alla sala giochi, ma la banca oggi è chiusa. Me li può cambiare?». Con questa scusa una coppia, un uomo e una donna, da alcuni giorni sta tentando di truffare, e in un caso pare esserci riuscita, i commercianti di Castel San Giovanni. Ad essere presi di mira sono soprattutto quelli del centro storico e in modo particolare i negozi gestiti da cinesi. Il trucco è dei più vecchi: il truffatore mette sul banco una mazzetta di banconote chiedendo di cambiare con altre banconote di taglio differente. Mentre il commerciante conta i soldi il truffatore lo distrae con il risultato che riesce a intascare più soldi di quanto in realtà consegni al commerciante. In un caso sembra che l'imbroglio sia riuscito. In almeno altri tre casi i commercianti non ci sono cascati.