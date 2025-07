Ubriaca semina scompiglio al bar e si ferisce da sola

Si avventa ubriaca contro la barista e demolisce un pannello separatore di plexiglas sul bancone. Sono stati momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 6 giugno, a Piacenza, nella zona di piazzale Roma dove una donna è stata portata al pronto soccorso dopo aver dato in escandescenze.

Sembra che tutto sia nato dall'eccessiva ubriachezza di una donna che, per futili motivi, avrebbe creato scompiglio all'interno di un bar alla Lupa. Gli animi si sono accesi e la donna si è avventata contro la parete di plastica a protezione dei baristi, abbattendola e restando lievemente ferita. Quindi, si è accasciata in mezzo alla strada, dove è stata recuperata da un mezzo della Croce Bianca, davanti a decine di avventori dei bar della zona. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, con un'auto dei carabinieri a supporto. Non risultano altri feriti.