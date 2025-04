Un quartiere intero a caccia dello spacciatore, arrestato

Un quartiere intero che aiuta la polizia a inseguire e arrestare lo spacciatore di droga. È accaduto in viale Dante, teatro di proteste degli abitanti, esasperati dalla presenza di numerosi pusher, e di controlli straordinari delle forze dell'ordine. Gli investigatori della Narcotici nel pomeriggio del 12 aprile hanno notato lo spacciatore, un giovane nordafricano, mentre scambiava qualcosa con un'altra persona.

Gli agenti sono intervenuti ma lo straniero, velocissimo, è balzato in sella a una bici elettrica ed è fuggito. Uno dei poliziotti, a piedi, è stato aiutato nell'inseguimento da un automobilista che lo ha prontamente accolto a bordo, mentre altri agenti hanno rincorso il fuggitivo a piedi e in auto. Gli uomini della questura sono così riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Sulle loro tracce, anche alcuni abitanti di viale Dante, che hanno indicato alla polizia il punto esatto in cui lo spacciatore in fuga aveva gettato a terra la droga, poi risultata cocaina.