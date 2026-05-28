Vetro in frantumi e fuga nella notte: identificato grazie alle telecamere

Un intervento rapido e mirato dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza ha consentito di individuare e denunciare uno dei presunti autori del furto commesso nella notte ai danni di un bar-tabacchi, in piazzale Libertà. Secondo quanto ricostruito dai militari, il titolare dell’esercizio aveva chiuso regolarmente il locale la sera precedente, senza notare presenze sospette. Al momento della riapertura, intorno alle 7 del mattino, ha però scoperto il danneggiamento del distributore automatico esterno: il vetro era stato infranto e alcune bevande risultavano asportate.

Determinanti sono state le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Dai filmati, visionati dal titolare e poi consegnati ai militari, si vedevano due giovani avvicinarsi al distributore nella tarda serata, intorno alle 23. Uno dei due avrebbe prelevato una bottiglia da un bidone nelle vicinanze e l’avrebbe scagliata con forza contro la macchina, mandando in frantumi il vetro. Le immagini, pur non consentendo inizialmente una quantificazione precisa del danno e del valore della merce sottratta, hanno permesso di circoscrivere la dinamica dell’episodio.

Nel pomeriggio del giorno successivo, il titolare è stato avvisato che due persone ritenute compatibili con gli autori del fatto si trovavano in un locale vicino. Dopo averli riconosciuti, ha allertato il 112. La Centrale Operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile. I carabinieri, raggiunta la zona, hanno intercettato il richiedente mentre stava seguendo a piedi uno dei sospetti lungo via Roma. Il giovane, fermato e identificato, è risultato essere un cittadino nato in Spagna nel 2005 e residente a Piacenza.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per le ipotesi di furto, danneggiamento e concorso nel reato. L’intervento, avviato nella serata del 27 maggio e concluso un paio d’ore dopo, ha permesso di trasformare una segnalazione tempestiva in un’identificazione concreta, grazie al coordinamento tra cittadino, Centrale Operativa e pattuglia del Radiomobile. Restano in corso gli ulteriori approfondimenti sul secondo giovane ripreso dalle telecamere.