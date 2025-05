Via Rigolli, tentato furto nella notte: presi i ladri in fuga

Tentato furto nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 maggio ai danni di un negozio di articoli per animali di via Rigolli a Piacenza. Ignoti si sono introdotti nel locale, ma l'allarme ha fatto accorrere le guardie giurate di Metronotte e la polizia. I ladri si sono dati alla fuga su un'auto nera, ma sono stati catturati dopo circa un'ora dalla polizia, dopo in via Divisione partigiana Piacenza.

Probabilmente gli stessi hanno scassinato la gettoniera di una aspiratrice in una autofficina di via Boselli, senza bottino.

