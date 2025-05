Villanova: attrezzi da scasso a bordo, denunciato straniero 34enne

Nella tarda serata di domenica 11 maggio i carabinieri della Stazione di Villanova sono intervenuti in Via Repubblica a seguito della segnalazione di un’autovettura in sosta da diverso tempo con a bordo alcuni soggetti che mostravano un comportamento sospetto.

Sul posto è stata inviata una pattuglia che ha identificato quattro individui presenti nel veicolo, tutti connazionali di 38, 42, 34 e 27 anni. Dai controlli effettuati, è emerso che due dei soggetti risultavano gravati da precedenti penali per reati legati a furto e ricettazione. Durante l’ispezione del mezzo, nel bagagliaio dell’auto, i militari hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso, poi sottoposti a sequestro, tra cui: otto cacciaviti, chiave a cricchetto, chiave esagonale, torcia, pinza artiglio in acciaio, pinza a pappagallo e altri strumenti di possibile utilizzo per effrazioni.

A supporto dei militari della cittadina della bassa Val D’Arda è giunta un'altra pattuglia. Gli occupanti del veicolo sono stati accompagnati presso la caserma di Villanova per ulteriori accertamenti.

Al termine delle verifiche, il conducente del mezzo è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.