Cucina sporca, ragnatele e bevande per terra: multato bar in Val Trebbia

Ragnatele, celle frigorifere sporche e bevande posizionate a contatto diretto con il pavimento. A seguito degli accertamenti dei carabinieri del Nas di Parma è stata comminata una sanzione di mille euro al proprietario di un bar attivo in Val Trebbia.

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i carabinieri del Nas di Parma nei giorni scorsi hanno infatti condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.

In provincia di Piacenza, precisamente in Val Trebbia, i carabinieri hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un bar, accertando carenze igieniche all’interno della cucina, interessata dalla presenza di ragnatele su pareti e soffitto, pavimenti deteriorati, celle frigorifere sporche con eccessiva formazione di ghiaccio e confezioni di bevande stoccate a diretto contatto con il pavimento. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la filiera alimentare.