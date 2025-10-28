Cura del verde urbano, il Comune: «Non sono previsti abbattimenti»

Dal 3 novembre all’8 maggio Piacenza sarà interessata da una nuova campagna di manutenzione del verde urbano. In diverse vie e piazze sono previsti interventi sugli alberi affidati alla ditta «Vivaio Piantè» per conto dell’amministrazione comunale. «Non sono previsti abbattimenti – chiarisce il vicesindaco Matteo Bongiorni a Libertà – ma solo interventi di cura e contenimento nel rispetto della sicurezza e della tutela ambientale».

L’operazione, disposta dal servizio mobilità e infrastrutture, comporterà limitazioni temporanee a sosta e circolazione per garantire la sicurezza dei cantieri. Le zone coinvolte comprendono piazzale Plebiscito, via Gorra, via La Primogenita, via Bolzoni, piazzale Velleia, via Beverora, via IV Novembre, via Modonesi, via Buozzi e via Colombo. I lavori si svolgeranno dalle 7 alle 18, con possibili sensi unici alternati, divieti di sosta con rimozione forzata e deviazioni del traffico. Una seconda fase, dal 25 novembre al 21 marzo, comporterà ulteriori modifiche temporanee alla viabilità. Il Comune assicura che le restrizioni saranno segnalate in anticipo e che mezzi di soccorso, polizia e trasporto pubblico verranno informati per evitare disservizi.