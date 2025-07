Da CioccolatiAmo, un kit per il salto in alto

Un kit completo per praticare il salto in alto. È il regalo che hanno ricevuto gli studenti piacentini grazie al progetto “Cioccolatiamo” della cioccolateria Bardini in collaborazione con Gruppo Editoriale Libertà e Banca di Piacenza.

Il ricavato della seconda edizione dell'iniziativa è servito per acquistare materasso, ritti e asticella per la palestra Farnese presso l'Arena Daturi dove si allenano gli alunni del liceo Gioia e dell'istituto Romagnosi, materasso e asticella per la palestra della scuola media Calvino di via Boscarelli e materasso e asticella per il “PalaGambardella” di via Alberici a uso degli studenti dell'istituto Casali.

«Un progetto che in due anni ha riversato oltre 15mila euro di contributi per attività didattiche nelle scuole e donazioni di materiale, in questo caso sportivo – ha spiegato l'assessore allo sport e alle politiche educative Mario Dadati – non possiamo che ringraziare Bardini nella persona di Morena Cassinelli, Libertà e Banca di Piacenza per il sostegno che hanno dato ai nostri studenti».