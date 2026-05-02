Da Coldiretti un aiuto per l'Ucraina: raccolta indumenti e beni

Un viaggio da Piacenza al cuore dell'Ucraina: è l'iniziativa benefica che promette di portare un aiuto concreto a chi sta vivendo il dramma della guerra. L'appuntamento è fissato per la serata di venerdì 15 maggio, alle 20, negli spazi del Mercato Coperto di Campagna Amica (via Farnesiana 17).

Il progetto nasce da un'alleanza preziosa tra l'Associazione Nadiya degli Ucraini di Piacenza accompagnata dall'imprenditore Valter Bulla e da Campagna Amica, struttura di Coldiretti che non si limiterà a ospitare l'evento, ma si farà parte attiva di un percorso che punta a un obiettivo ambizioso: riempire e spedire un tir di abbigliamento e beni di prima necessità verso le zone più colpite. Per chi volesse partecipare e dare il proprio contributo, la serata prevede una quota di adesione di 35 euro a persona, con i fondi raccolti si punta a coprire le spese del tir carico di indumenti e beni di prima necessità che partirà da Piacenza per raggiungere l'Ucraina. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, ma è necessaria la prenotazione telefonica contattando Matilde (3355330455), oppure rivolgendosi direttamente a Bulla (3295933759) o a Popovych (3889252373). Per chi invece desiderasse donare indumenti, cibo a lunga conservazione e medicinali per le ferite, il punto raccolta dell'associazione si trova in via Pennazzi 22 ed è aperto ogni sabato dalle 9 alle 17