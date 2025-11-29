Da Luxuria a Del Piero: Radio Shock festeggia 18 anni di interviste

Buon compleanno Radio Shock! Il progetto terapeutico promosso dal dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di Piacenza diventa maggiorenne. Un traguardo festeggiato oggi, sabato 29 novembre, con l'evento celebrativo tenuto alla Sala delle Colonne dell'ospedale di Piacenza - condotto dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti - per ripercorrere 18 anni di importanza capitale per il benessere delle persone coinvolte. «Attualmente sono coinvolte 13 persone, seguite dal nostro team, è davvero bello vedere come, grazie a questa attività di redazione e interviste a personaggi famosi, riescano ad accrescere la loro autostima» ha spiegato Piero Verani, referente del progetto. «Quando avevamo cominciato pensavo saremmo durati tre mesi...invece siamo ancora qui, significa che il progetto è davvero importante per queste persone» ha aggiunto il fondatore di Radio Shock, Emanuele Guagnini. Spazio poi ai diretti interessati, che hanno ricordato le interviste più belle, da Vladimir Luxuria ad Alex Del Piero, circa un centinaio dal 2007 a oggi.