Da oggi controlli mirati e agenti in borghese per i vandali dei rifiuti

Tre nuovi agenti in arrivo e controlli sempre più mirati contro l’abbandono dei rifiuti, le cicche di sigaretta gettate a terra e le deiezioni canine non raccolte. È uno degli obiettivi della polizia locale, impegnata a rafforzare le attività di contrasto al degrado urbano e agli episodi di inciviltà che continuano a interessare diverse zone della città.

Da oggi entreranno infatti in servizio tre nuovi operatori, così come Libertà aveva anticipato il 25 aprile. Due di loro saranno assegnati al nucleo Antidegrado e verranno impiegati fin da subito in attività sul territorio, prevalentemente in borghese. Non essendo volti noti saranno subito comandati a svolgere attività in abiti civili, a piedi o in bicicletta, su tutto il territorio cittadino, fanno sapere dal Comune. Una scelta che punta a rendere più efficace l’azione di controllo e a cogliere sul fatto i comportamenti scorretti che spesso sfuggono alle verifiche tradizionali. L’attenzione sarà rivolta in particolare a chi getta rifiuti impropriamente nei cestini stradali, all’abbandono dei mozziconi di sigaretta e alle violazioni legate alle deiezioni canine. Fenomeni che, secondo le statistiche, continuano a rappresentare una delle principali cause di degrado percepito negli spazi pubblici.