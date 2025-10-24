Dalla Calabria a Castello, sono due archeologi i morti nel rogo in A21

Sono Francesca Pizzi e Giovanni Speranza, coppia di archeologi reggini trasferiti a Castelsangiovanni, le vittime dell’incidente avvenuto all’alba di domenica sull’autostrada A21 tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud . L’identificazione è ora ufficiale. Entrambi impegnati a fondo nel mondo della ricerca archeologica e della divulgazione culturale, avevano collaborato a lungo con le Soprintendenze calabresi e con il Museo Archeologico di Reggio Calabria, operando nei principali siti della Calabria meridionale, tra cui Reggio, Locri, Palmi e Oppido Mamertina.

Appena due settimane fa avevano partecipato a un convegno dedicato all’archeologia in Aspromonte, presentando un lavoro condotto nel territorio di Condofuri. «Amici e colleghi, professionisti esemplari»: così li ricordano, ancora increduli, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio e Vibo Valentia.

Anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e la consigliera Maria Ranieri hanno espresso profondo cordoglio: «Reggio Calabria perde due giovani eccellenze, due menti brillanti che con il loro lavoro portavano avanti la storia e la cultura del nostro territorio, anche lontano da casa».

Con la stessa passione e competenza, Giovanni Speranza stava ora collaborando con la Soprintendenza per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Domenica mattina la Mitsubishi Asx su cui viaggiava con la moglie è sbandata finendo contro un camion in sosta su una piazzola, prendendo fuoco. Per loro non c’è stato scampo: sono morti carbonizzati.