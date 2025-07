Dalla prefettura via libera ai progetti di videosorveglianza

Via libera della Prefettura di Piacenza a i progetti di videosorveglianza in aree sensibili e sulle vie di accesso ai centri abitati. Il parere favorevole è stato espresso oggi, 17 luglio 2025, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paolo Ponta.

I progetti di videosorveglianza discendono dai patti per la sicurezza sottoscritti con i Comuni di Piacenza, Alta Val Tidone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Coli, Gazzola, Gropparello, Piozzano, Podenzano, Vigolzone, Villanova, Ziano e con l’Unione Alta Val d’Arda e Unione Montana Alta Val Nure

Alla seduta, oltre ai componenti permanenti del Comitato - sindaco di Piacenza, presidente della Provincia, questore, comandanti Provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza – hanno partecipato i sindaci o rappresentanti degli altri Comuni interessati dai nuovi progetti, nonché i responsabili della Zona Telecomunicazioni (Tlc) della Polizia di Stato dell'Emilia Romagna con sede a Bologna.

«Acquisita l'intesa delle forze di polizia e della Zona Tlc, il Comitato ha espresso parere favorevole sui progetti presentati, che prevedono la sorveglianza di aree sensibili e delle vie di accesso ai centri abitati, con sistemi che consentono la lettura e l'acquisizione delle targhe dei veicoli, per migliorare la sicurezza reale e percepita dei diversi territori», spiega una nota della prefettura.

Tale parere è indispensabile al fine di completare il successivo iter amministrativo finalizzato al riconoscimento da parte del ministero dell'Interno delle risorse economiche messe a disposizione degli enti locali.