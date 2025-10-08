Danneggiato in un incidente, rimosso il ponte ciclabile

E' stato rimosso dopo tre ore di lavoro il ponte ciclopedonale di via Diete di Roncaglia che era stato danneggiato gravemente lo scorso mese di marzo a causa dell’impatto con un’auto uscita di strada.

Un’operazione complessa e in qualche modo spettacolare, coordinata dalla Polizia Locale, che ha gestito traffico e sicurezza durante le manovre di recupero dell’infrastruttura.

Il ponte è stato disancorato dalla sua sede e caricato su un tir che lo porterà attraverso un trasporto eccezionale a una ditta specializzata nel Bresciano, dove sarà sottoposto a un restauro completo, in particolare alla sostituzione delle travi danneggiate.

Entro un mese, il ponticello di legno sarà riposizionato e di nuovo accessibile a pedoni e ciclisti.

L’incidente risale 7 mesi fa quando un’auto avrebbe centrato il parapetto del ponte. Il conducente è stato rintracciato nei giorni seguenti dalla Polizia Locale. In questo modo i 50mila euro necessari per il ripristino della struttura verranno coperti dall’assicurazione dell’automobilista evitando così che i costi vengano addebitati al Comune di Piacenza e quindi all’intera collettività.