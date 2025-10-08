Liberta - Site logo
Danneggiato in un incidente, rimosso il ponte ciclabile

In via Diete di Roncaglia. E' stato caricato su un tir che lo porterà attraverso un trasporto eccezionale a una ditta specializzata nel Bresciano, dove sarà sottoposto a un restauro completo

Marco Vincenti
Marco Vincenti
|1 ora fa
La rimozione del ponte ciclopedonale danneggiato in via Diete di Roncaglia a Piacenza - foto GIANFRANCO DI SILVESTRO
La rimozione del ponte ciclopedonale danneggiato in via Diete di Roncaglia a Piacenza - foto GIANFRANCO DI SILVESTRO
1 MIN DI LETTURA
E' stato rimosso dopo tre ore di lavoro il ponte ciclopedonale di via Diete di Roncaglia che era stato danneggiato gravemente lo scorso mese di marzo a causa dell’impatto con un’auto uscita di strada. 
Un’operazione complessa e in qualche modo spettacolare, coordinata dalla Polizia Locale, che ha gestito traffico e sicurezza durante le manovre di recupero dell’infrastruttura. 
Il ponte è stato disancorato dalla sua sede e caricato su un tir che lo porterà attraverso un trasporto eccezionale a una ditta specializzata nel Bresciano, dove sarà sottoposto a un restauro completo, in particolare alla sostituzione delle travi danneggiate. 
Entro un mese, il ponticello di legno sarà riposizionato e di nuovo accessibile a pedoni e ciclisti. 
L’incidente risale 7 mesi fa quando un’auto avrebbe centrato il parapetto del ponte. Il conducente è stato rintracciato nei giorni seguenti dalla Polizia Locale. In questo modo i 50mila euro necessari per il ripristino della struttura verranno coperti dall’assicurazione dell’automobilista evitando così che i costi vengano addebitati al Comune di Piacenza e quindi all’intera collettività. 
La rimozione del ponte ciclopedonale danneggiato in via Diete di Roncaglia a Piacenza - foto GIANFRANCO DI SILVESTRO
La rimozione del ponte ciclopedonale danneggiato in via Diete di Roncaglia a Piacenza - foto GIANFRANCO DI SILVESTRO
La rimozione del ponte ciclopedonale danneggiato in via Diete di Roncaglia a Piacenza - foto GIANFRANCO DI SILVESTRO

