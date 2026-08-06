Degrado, intervento straordinario di pulizia alla Cavallerizza

Contrasto al degrado urbano alla Cavallerizza, dopo le segnalazioni di diversi residenti: segnalate due persone e richiesto intervento straordinario di pulizia a Iren.

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Piacenza nelle aree della città oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Nelle prime ore della mattinata di oggi, a partire dalle 6.30, gli agenti del Nucleo Antidegrado hanno effettuato una serie di interventi in diversi quartieri cittadini, finalizzati al contrasto del degrado urbano e al monitoraggio delle situazioni di maggiore criticità. Il primo sopralluogo ha interessato l'area della Cavallerizza, dove sono state identificate due persone.

Nei confronti di una di esse, che aveva allestito un accampamento di fortuna, è stato emesso un ordine di allontanamento. Nel corso del controllo gli agenti hanno inoltre raccolto alcune segnalazioni dei residenti, dando seguito al confronto già avviato nei giorni scorsi con l'amministrazione del condominio. I controlli sono poi proseguiti nel giardino di Largo Erfurt, alle spalle del distributore di carburante. Pur non essendo presenti occupanti, tra la vegetazione sono stati rinvenuti cartoni e coperte utilizzati come giacigli.

Per il ripristino dell'area è stato richiesto a Iren un intervento straordinario di pulizia. Nella zona della Baia del Re sono state identificate tre persone. Gli accertamenti hanno evidenziato che una di esse non era in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. L'uomo è stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e la Questura gli ha notificato l'invito a presentarsi per la regolarizzazione della propria posizione. Nel parco di Corso Europa gli agenti hanno rinvenuto alcuni giacigli temporaneamente non occupati e recuperato un monopattino elettrico di dubbia provenienza, sul quale sono in corso gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario. Un ulteriore intervento ha riguardato il Parco Montecucco, dove una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione della presenza di un presunto esibizionista. Le verifiche effettuate non hanno consentito di riscontrare alcuna situazione riconducibile a quanto segnalato.

Infine, in via Emmanuelli, presso il cosiddetto "casottino del latte", gli agenti hanno verificato che l'immobile, pur non più utilizzato, era ancora alimentato dalla rete elettrica e poteva essere utilizzato come ricovero di fortuna. Informato il proprietario, sono state avviate le operazioni per la disattivazione dell'impianto e la definitiva messa in sicurezza della struttura. L'attività rientra nel programma di monitoraggio quotidiano del territorio svolto dalla Polizia Locale, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano e alle segnalazioni provenienti dai cittadini.