Delegazione del Senegal a Piacenza. «Altro materiale pronto per l'Africa»

Il simbolico ponte di generosità costruito per collegare Piacenza e il Senegal è completato. Macodou Diop, presidente dell’associazione locale MPM Emergency Senegal odv che da anni si occupa di portare aiuti nella cittadina di Koul Diop, supportato dall'imprenditore Valter Bulla, ha infatti avuto il piacere di ospitare in città una delegazione del Paese africano. Ospite d'onore Modou Fall, sindaco di Koul Diop, arrivato in compagnia del consigliere municipale Mbou Abibou e dei professori Sidyah Haidara e Amadou Sow.

«Voglio ringraziare il signor Bulla che ci ha invitato e permesso di vedere finalmente Piacenza, una bellissima città – ha detto il sindaco – ma soprattutto tutti i piacentini che ci hanno aiutato con questo progetto. Abbiamo ricevuto finora tre ambulanze, sedie per disabili e materiale sanitario per aiutare la nostra gente, saremo lieti di ospitarvi a ricevervi a nostra volta in Senegal per mostrarvi il villaggio e la nostra cultura, ringraziamo infine nostro fratello Diop che fisicamente è lontano dal nostro Paese, ma sempre vicinissimo con il cuore e le sue continue azioni di generosità».

Ma l'impegno non finisce certamente qui, come ha precisato Diop, «abbiamo già altro materiale pronto da inviare in Africa, l'appello che voglio lanciare ai piacentini è di continuare a sostenerci per dare una mano ai nostri fratelli in Senegal». Chi volesse contribuire alla causa può farlo inoltre per mezzo dell'Iban IT72J0515612600CC0000045349.