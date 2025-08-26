Dieci anni di vita di Cosmonauti, il 13 settembre evento nel frutteto

Dieci anni di attività sociale, ambientale e culturale radicata nel territorio di Piacenza. Cosmonauti Aps festeggia una tappa importante del proprio percorso e celebra lo storico compleanno con una giornata di iniziative gratuite, dedicate alla natura e alla scoperta dell’Orto-Frutteto di Santa Maria di Campagna. L’appuntamento è per sabato 13 settembre, ed è realizzato da Cosmonauti con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene ed Equa Biodiversità.

Il programma intreccia un percorso nella natura urbana, giochi rivolti a ogni età e una visita guidata nella biodiversità condotta da esperti: al centro il frutteto urbano, come bene comune da scoprire e spazio di relazione. La partecipazione è sempre gratuita e aperta a tutta la popolazione, previa iscrizione online dove indicato nel programma, disponibile anche sul sito internet Cosmonauti.org. Il luogo di ritrovo sarà il frutteto di Santa Maria di Campagna, in via Tramello 15, a Piacenza.

Dalle 9 alle 12 I love Francigena Emilia-Romagna – L’anello di Piacenza tra giardini e orti botanici: itinerario, organizzato da Coop Alleanza 3.0 con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf, iscrizione al link: I love Francigena); ore 16.30 -17.30: caccia al tesoro botanica dedicata a tutti i bambini dai 5 ai 99 anni (a cura di Cosmonauti Aps, iscrizione al link: caccia al tesoro); ore 17.30 - 19: un’oasi di biodiversità all’interno delle mura cittadine, visita guidata all’orto frutteto di Santa Maria di Campagna con Mauro Carboni, agronomo ed esperto di biodiversità agraria (a cura di Equa Biodiversità e Cosmonauti Aps, accesso libero).