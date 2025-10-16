Difendersi dalle truffe, incontro a Borgonovo

Come difendersi da truffe e raggiri? Se ne è parlato al centro ricreativo pensionati di viale Fermi a Borgonovo, durante un incontro promosso da Adiconsum Parma Piacenza, Cisl Parma Piacenza, Fnp (la categoria sindacale dei pensionati) e Anteas (onlus per il volontariato), dedicato alla prevenzione dei tentativi di truffa. Durante l'incontro Adiconsum ha esposto gli esiti dell'indagine: “Sei mai stato vittima di truffa?”, realizzata da Adiconsum nell’ambito del progetto “Consapevolezza e futuro: promuovere uno stile di vita sostenibile e responsabile”, finanziato dalla Regione. Sono intervenuti il maggiore Emanuele Tanzilli, comandante della compagnia dei carabinieri di Piacenza, e il maresciallo capo Marco Turano, comandante della stazione dei Carabinieri di Borgonovo. A loro il compito di illustrare le principali tipologie di frodi e raggiri, fornendo consigli pratici per evitare di cadere vittima di inganni e per sapere come comportarsi in caso di sospetto o tentativo di truffa.