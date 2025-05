Diga di Mignano, riaperta la strada dopo la frana del 22 aprile

E' stata ripristinata la circolazione lungo la provinciale 21 della Val d'Arda, nel tratto all'altezza della Diga di Mignano, nel territorio comunale di Vernasca, interrotta da una frana lo scorso 22 aprile

L’intervento di messa in sicurezza ha comportato la completa rimozione dei detriti franati sulla carreggiata, la riprofilatura del versante interessato, la posa di elementi di protezione provvisoria (muro a gravità per una lunghezza di circa 20 metri e con un’altezza di 3,20 metri e new jersey) e di tutta la segnaletica necessaria.

Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori sia per smaltire il materiale rimosso (alcune migliaia di metri cubi) sia per la realizzazione delle opere di difesa definitive. Il costo complessivo dell’intervento, una volta concluso, ammonterà a oltre 200.000 euro.

Al momento la circolazione è regolata da un semaforo a senso unico alternato e dal limite massimo di velocità a 30 km/h, in attesa del completamento delle opere di messa in sicurezza definitiva.