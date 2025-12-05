Dillo alla Lupa, stasera faccia a faccia tra Scafuto e Soresi

Il faccia a faccia sarà tra Sara Soresi e Salvatore Scafuto, protagonisti del nuovo appuntamento di “Dillo alla Lupa”, il talk di Telelibertà che torna stasera, venerdì, alle 21 sul canale 76 e in streaming. L’incontro metterà a confronto due visioni politiche opposte su un tema che divide e fa discutere: l’integrazione a Piacenza è davvero possibile in modo efficace e sicuro?

La trasmissione, condotta da Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, dedica ogni primo venerdì del mese uno spazio ai temi più urgenti della città, con servizi, interviste e testimonianze che cercano di restituire la complessità della vita quotidiana del territorio. Dopo l’esordio sul fenomeno giovanile dei “maranza”, questa seconda puntata sposta l’attenzione sul rapporto tra sicurezza e presenza straniera.

Il contesto locale rende il tema ancora più attuale: Piacenza registra la più alta percentuale di residenti stranieri dell’Emilia-Romagna, il 15,1%, superando anche Parma.

Oltre al confronto diretto tra Soresi (FdI) e Scafuto (Pd), la puntata vedrà un’intervista esclusiva alla sindaca Katia Tarasconi.

Il nuovo appuntamento di “Dillo alla lupa” sarà arricchito da contributi video girati sul campo: un servizio notturno a bordo di una pattuglia dei carabinieri per osservare le zone più sensibili della città, il racconto di un ex minore straniero non accompagnato arrivato in Italia dopo un viaggio in barcone e poi ospite del Petit Hotel, ma anche le storie di Von, senegalese da oltre vent’anni a Piacenza e ancora alla ricerca di un’occupazione stabile, e del trapper egiziano Musta Ré, che denuncia il rifiuto della sua domanda di cittadinanza.

La puntata sarà disponibile on demand sul sito www.liberta.it, nella sezione dedicata a Telelibertà. La regia è firmata da Filippo Adolfini, mentre la produzione è di Alessandra Colpo, che insieme ad Antonio Chirivì cura anche le grafiche. Gli operatori in studio sono Gianfranco Di Silvestro, Davide Franchini e Olti Dashi, con la direzione creativa e il montaggio a cura di Sara Groppi.