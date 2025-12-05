Discariche abusive di amianto, servono 24mila euro per la bonifica
Sono state rinvenute nel territorio comunale di Borgonovo, una a Fabbiano e una a Bilegno
Mariangela Milani
|52 minuti fa
Discarica abusiva di amianto
Per bonificare due discariche abusive di amianto, rinvenute una a Fabbiano mesi fa e una più di recente a Bilegno, il comune deve spendere 24 mila euro. Se ne è avuta notizia nell’ultima seduta del consiglio comunale durante la quale, sono tornate a farsi sentire le polemiche relative alla manutenzione del verde. A darne notizia l'assessore al bilancio, Fabrizio Franzini, durante una recente seduta del consiglio comunale.
Il materiale scaricato a Fabbiano è stato rimosso e bonificato mentre per Bilegno la bonifica deve ancora essere fatta. Il materiale nel frattempo è stato coperto e delimitato. A pagare per l'inciviltà di pochi saranno tutti i borgonovesi.