Domani la "4 Piazze Running" in centro storico: tutte le limitazioni

Saranno ben 540 i partecipanti alla “4 Piazze Running”, manifestazione podistica organizzata da Atletica Piacenza e Italpose in collaborazione con Avis, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Conad Centro Nord, in programma domani, domenica 30 dicembre, sulla distanza dei 5 chilometri.

Partenza da piazza Cavalli e percorso che toccherà i luoghi più caratteristici del centro storico di Piacenza. Il ritrovo è fissato alle 9: a dare il via alle competizioni saranno i più giovani con il “Miglio delle 4 Piazze Running” alle 9.30 per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, alle 10 gara promozionale per la categoria Esordienti. La 4 Piazze vera e propria partirà alle 10.30 con la prima serie maschile, alle 11.15 la Elite femminile in categoria unica, alle 12 la seconda serie maschile, infine alle 12.30 la Elite maschile a invito.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO - Dalle 07.30 alle 14 sarà istituito il divieto di circolazione in via Chiapponi, via Sant'Antonino, corso Garibaldi, via Poggiali, via Calzolai, corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra largo Battisti e via XX Settembre, piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida e via XX Settembre. Sono esonerati dall'osservanza del divieto i residenti, i dimoranti, i proprietari e gli utilizzatori di posti auto con accesso a proprietà private ubicate nelle aree interessate, nonché i mezzi di soccorso. Questi ultimi potranno percorrere, con la massima cautela e in entrambi i sensi di marcia le seguenti vie, adiacenti alla manifestazione: via Mentana, via Manzini, cantone del Monte, via Poggiali nel tratto compreso tra via Calzolai e via Mazzini, via Vigoleno, vicolo dei Cavalli, via San Martino, vicolo Cavalletto, vicolo Lampugnani, via Sant'Ulderico, via Illica, vicolo Sant'Ilario, vicolo Perestrello, via Croce, via Medoro Savini, via San Donnino, via Felice Frasi, via Carducci e via Sopramuro. Inoltre, dalle 6 alle 14 sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate di corso Garibaldi, via Chiapponi, via Poggiali, piazzetta Grida, piazza Cavalli e via Sant'Antonino. Infine, nello stesso orario, saranno temporaneamente modificate le aree di stazionamento dei taxi: i posteggi di via Sopramuro e via Cavour, interessati dalla manifestazione, nella mattinata di domenica 30 novembre verranno trasferiti in via IV Novembre (zona Cheope) e in Largo Matteotti, angolo via Cavour.