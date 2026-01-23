Liberta - Site logo
Donatella Ronconi rivive nel concerto di Fresu al Politeama

Il famoso trombettista, in duo con Vacca, protagonista della serata in memoria della nostra editrice scomparsa un anno fa

Eleonora Bagarotti
Eleonora Bagarotti
|2 ore fa
Miglioli e Bracchi introducono la serata nel Politeama gremito (foto Del Papa)
Miglioli e Bracchi introducono la serata nel Politeama gremito (foto Del Papa)
1 MIN DI LETTURA
Un lungo, fragoroso applauso denso di rispetto e di commozione. È iniziata così, tra mille ricordi, strette di mano e scambio di sguardi, la serata di giovedì 22 in memoria di Donatella Ronconi, già editrice del Gruppo Libertà e presidente della Fondazione Ronconi Prati, scomparsa un anno fa.
Fresu e Vacca durante il concerto per Donatella Ronconi (foto Del Papa)
Fresu e Vacca durante il concerto per Donatella Ronconi (foto Del Papa)
A far rivivere la sua passione per la musica e il suo impegno profuso - anche come inestimabile eredità per tutta la comunità piacentina - in campo culturale e sociale sono state le applaudite note di Paolo Fresu, uno dei musicisti più sensibili ed espressivi del panorama jazzistico internazionale, alla tromba e l’altrettanto intenso Pier Paolo Vacca, maestro che viene dall’organettismo più autentico della tradizione sarda.
Un dialogo unico e speciale, in musica, di fronte a un Politeama gremito.
Tanti gli amici, i compagni di avventure editoriali, ma anche i cittadini che hanno voluto ricordare Donatella Ronconi, alcuni dei quali sono arrivati da tutta la provincia.
Leggi tutto

