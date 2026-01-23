Donatella Ronconi rivive nel concerto di Fresu al Politeama
Il famoso trombettista, in duo con Vacca, protagonista della serata in memoria della nostra editrice scomparsa un anno fa
Eleonora Bagarotti
|2 ore fa
Miglioli e Bracchi introducono la serata nel Politeama gremito (foto Del Papa)
Un lungo, fragoroso applauso denso di rispetto e di commozione. È iniziata così, tra mille ricordi, strette di mano e scambio di sguardi, la serata di giovedì 22 in memoria di Donatella Ronconi, già editrice del Gruppo Libertà e presidente della Fondazione Ronconi Prati, scomparsa un anno fa.
A far rivivere la sua passione per la musica e il suo impegno profuso - anche come inestimabile eredità per tutta la comunità piacentina - in campo culturale e sociale sono state le applaudite note di Paolo Fresu, uno dei musicisti più sensibili ed espressivi del panorama jazzistico internazionale, alla tromba e l’altrettanto intenso Pier Paolo Vacca, maestro che viene dall’organettismo più autentico della tradizione sarda.
Un dialogo unico e speciale, in musica, di fronte a un Politeama gremito.
Tanti gli amici, i compagni di avventure editoriali, ma anche i cittadini che hanno voluto ricordare Donatella Ronconi, alcuni dei quali sono arrivati da tutta la provincia.
