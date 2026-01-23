Liberta - Site logo
"Donatella Ronconi ci insegna a diventare persone creative e generative"

Il vicario generale don Basini ha ricordato così la presidente dell'Editoriale Libertà a un anno dalla scomparsa. La messa nella basilica di San Savino

Redazione Online
|1 ora fa
Un momento della messa in San Savino
1 MIN DI LETTURA
Ad un anno dalla scomparsa Donatella Ronconi, già presidente dell'Editoriale Libertà, è stata ricordata (assieme alla figlia Enrica Prati) con una messa nella basilica di San Savino. La celebrazione è stata presieduta dal vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio, don Giuseppe Basini, davanti ad una assemblea gremita di dipendenti del Gruppo Libertà con il testa suo presidente Alessandro Miglioli e il direttore di Libertà, Telelibertà, Liberta.it Gian Luca Rocco. "Sentiamoci tutti pronti a diventare persone generative e creative come è stata la signora Donatella - ha auspicato don Basini - mossi dalla certezza che Dio non aspetta che siamo pronti per chiamarci".
Donatella Ronconi ed Enrica Prati
