Donna in bicicletta investita in via Primo maggio

Investita una ciclista all'altezza della rotatoria che connette via Luigi Einaudi e via Primo Maggio. Secondo una prima ricostruzione intorno all'1.20 di venerdì 11 aprile, la ciclista, una donna di mezz'età, stava percorrendo la pista ciclabile a lato della carreggiata di via Primo Maggio e avrebbe poi tentato l'attraversamento della via, non in prossimità delle strisce pedonali, ma oltre esse, a pochi metri dalla rotonda e dal segnale orizzontale di precedenza. Un'auto monovolume, proveniente da via Pietro Cella e diretta verso il tratto di via primo Maggio collegato alla via Emilia, non ha potuto evitare l'impatto con la bici. L'uomo al volante dell'automobile ha chiamato il 118, che ha trasportato la donna al pronto soccorso in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. La polizia locale ha svolto i primi rilievi e ha diretto il traffico in prossimità della rotonda.