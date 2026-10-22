Donna incinta resta bloccata in ascensore: a Castel San Giovanni intervengono i vigili del fuoco
Momenti di apprensione in via Nino Bixio. Il marito ha dato l’allarme e i pompieri sono intervenuti per liberarla
Ermanno Mariani
|4 ore fa
Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Castelsangiovanni, dove una donna incinta è rimasta bloccata all’interno di un ascensore. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 in un edificio di via Nino Bixio.
A dare l’allarme è stato il marito della donna, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco con un mezzo di soccorso.
I pompieri si sono subito messi al lavoro per sbloccare l’ascensore e consentire alla donna di uscire. L’intervento si è concluso rapidamente, ponendo fine ai momenti di preoccupazione.
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