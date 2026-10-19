Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine

Circolano con insistenza in queste ore, sui social network e all'interno di diverse chat di messaggistica, messaggi allarmanti che fanno esplicito riferimento a possibili disordini e saccheggi programmati a Piacenza per il prossimo sabato 24 ottobre (ma alcuni messaggi parlano di possibili disordini già martedì 20). Alcuni di questi testi contengono espressioni particolarmente preoccupanti, sollevando timori tra i cittadini, anche se la loro effettiva attendibilità resta ancora tutta da verificare.

Sulla questione è intervenuta direttamente la sindaca Katia Tarasconi, che ha voluto rassicurare la cittadinanza sul tempestivo intervento delle istituzioni: «Siamo a conoscenza di questi messaggi, la cui attendibilità è ancora da accertare – ha dichiarato la prima cittadina – e ho immediatamente informato la Prefettura e le Forze dell’Ordine, affinché possano effettuare tutte le verifiche necessarie».

La sindaca ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare il fenomeno, pur mantenendo la calma ed evitando la diffusione incontrollata di contenuti non verificati che potrebbero generare inutile panico. L'amministrazione comunale è in costante contatto con il Prefetto e il Questore per seguire l'evolversi della situazione. «La sicurezza delle persone è la priorità assoluta», ha concluso Tarasconi, ribadendo la massima fiducia nelle autorità competenti che stanno già monitorando il territorio.