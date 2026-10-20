Donna di 69 anni trovata morta nel cortile interno di una clinica

Quella di Rita (il nome è di fantasia) è una storia che ha dell’incredibile. Se non fosse che questa signora piacentina, in salute, di 69 anni, è la vittima di un caso tutto da chiarire e da raccontare. Sono i familiari stessi che chiedono di fare chiarezza. «Voglio sapere come è morta la mamma» ci dice la figlia che parla anche per il fratello e il padre.

Sul caso la Procura della Republica di Piacenza ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti; sarà l’autospia a chiarire la causa della morte della donna.

È la figlia di Rita a raccontarci cosa è accaduto, o quanto meno a ricostruire quel buco di cinque ore in cui «l’abbiamo cercata disperatamente, chiamata al telefono decine e decine di volte senza risposta. Eppure poco prima che scomparisse nel nulla mi aveva telefonate e ci eravamo salutate, come ogni sera».

Il fatto è accaduto poco più di un mese fa, ma solo ieri si sono appresi i dettagli. Sono le 20,40 circa di metà settembre. Siamo nella zona di via Morigi. Rita è in auto insieme al marito di ritorno da una cena. Passando davanti alla clinica Piacenza vede che le luci sono accese e decide di entrare per prendere un caffè al bar o al distributore. Si fa lasciare dal marito in via Emmanueli, laterale della clinica, percorre il marciapiede ed entra nella struttura dall’ingresso principale di via Morigi.