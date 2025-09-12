Droga in una borsa abbandonata: sequestrati 85 grammi di hashish

Continuano i controlli della Guardia di Finanza di Piacenza nelle zone più sensibili della città per contrastare traffici illeciti e criminalità. La scorsa notte, nel corso di un pattugliamento nei pressi del centro cittadino, una squadra del gruppo di Piacenza ha trovato una borsa abbandonata contenente un’ingente quantità di droga, presumibilmente hashish. Proseguendo le ricerche nella stessa area, i militari hanno recuperato anche ulteriori dosi di droga, accessori per il confezionamento e altro materiale sospetto. In totale sono stati sequestrati oltre 85 grammi di hashish, 27 dosi pronte all’uso, uno spinello, un frammento di panetto avvolto in plastica, un coltello e due cellulari. Al momento il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.