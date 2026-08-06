Droga sulle strade, sette segnalati e dieci grammi sequestrati

Servizio straordinario dei Carabinieri di San Nicolò tra Rottofreno, Santimento e Calendasco: coinvolte persone tra i 26 e i 49 anni residenti in città e in provincia. Un 26enne denunciato per false generalità e sanzionato per guida con patente revocata. Sette persone segnalate alla Prefettura di Piacenza, quasi dieci grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e una denuncia in stato di libertà. È il bilancio del servizio programmato di prevenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di droga svolto nel pomeriggio e nella serata del 4 agosto, dai Carabinieri della Stazione di San Nicolò.

I controlli, effettuati tra le 15.30 e le 22 nelle zone di Rottofreno, Calendasco e delle località Caserma e Santimento hanno interessato persone e veicoli in transito. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo quasi 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, eroina e cocaina. Le sette persone controllate, di età compresa tra i 26 e i 49 anni, risultano residenti in diverse zone del territorio provinciale: Perino, Coli, Sarmato, Piacenza, Bobbio, Calendasco e Rottofreno. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Piacenza quali assuntori di droga. Nei confronti dei conducenti trovati in possesso di droga è stato inoltre disposto, nei casi previsti, il ritiro immediato della patente di guida. In particolare, durante il servizio sono stati trovati e sequestrate due dosi di cocaina a una persona residente a Perino; quasi un grammo di cocaina a un residente di Sarmato; quasi un grammo di cocaina ed altrettanti di eroina a un residente di Piacenza; quasi 3 grammi di hashish a un residente di Calendasco; e oltre un grammo di eroina a un residente di Rottofreno. Particolare attenzione ha richiesto il controllo di un furgoncino, fermato intorno alle 21 nei pressi del cavalcavia della strada provinciale, in località Caserma. Il conducente aveva con sé quasi 3 grammi di hashish e, non avendo documenti al seguito, avrebbe fornito ai militari le generalità del fratello.

Gli accertamenti successivi, svolti attraverso le banche dati e il confronto con la fotografia presente sulla patente, hanno consentito ai carabinieri di San Nicolò a Trebbia di rilevare le incongruenze e di risalire alla reale identità del giovane. Rintracciato poco dopo in un locale di San Nicolò a Trebbia, il 26enne residente a Calendasco avrebbe ammesso di avere utilizzato il nome del fratello per evitare le conseguenze del controllo. Il giovane è stato quindi denunciato per false dichiarazioni sull’identità o sulle qualità personali. A suo carico sono state inoltre contestate la guida con patente revocata e la violazione amministrativa connessa all’acquisto e alla detenzione dello stupefacente. L’operazione rientra nell’attività preventiva e di controllo del territorio condotta dai carabinieri della Stazione di San Nicolò, con particolare attenzione ai luoghi di transito e alle aree maggiormente interessate dal consumo e dalla possibile cessione di sostanze stupefacenti.