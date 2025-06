Due auto in fiamme sulla A1, lunghe code tra Fiorenzuola e Fidenza

Due auto in fiamme e lunghe code sulla autostrada A1 in direzione sud tra Fiorenzuola e Fidenza. E' l'esito di un incidente stradale avvenuto verso le 17.30 di venerdì 20 giugno all'altezza del chilometro 76, dopo l’uscita di Fiorenzuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e di Fidenza. Non ci sarebbero feriti gravi.

La società autostrade consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fidenza. Code anche sulla carreggiata opposta, verso Nord.