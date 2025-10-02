Due cavalli scappati da un maneggio, recuperati nella notte dai carabinieri

Due cavalli pericolosamente in fuga nelle vicinanze del cimitero della località Godi, prima dell'aeroporto di San Damiano, sono stati recuperati dai carabinieri di San Giorgio, nella notte tra il 1° e il 2 ottobre.

I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una automobilista di passaggio, giunta alla centrale operativa attorno alle 00.30. Arrivati sul luogo della segnalazione, i carabinieri hanno constatato la presenza di una cavalla adulta e di un pony, probabilmente fuggiti da un maneggio della zona di località Ronco di San Giorgio.

Con l’aiuto di un'altra persona esperta, la cavalla è stata domata e messa in sicurezza. Il pony, invece, si è dileguato nel buio nei campi circostanti, ma secondo quanto riferito dalla persona che ha collaborato al recupero, sarebbe ritornato autonomamente al maneggio, poiché i due animali vivevano insieme e quindi quasi sicuramente si sarebbe ricongiunto. Questa informazione ha consentito ai carabinieri di considerare il recupero del pony un caso risolto.