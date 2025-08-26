Due furti nello stesso supermercato in poche ore: scattano le denunce

Fine settimana movimentato tra gli scaffali di un supermercato di Castel San Giovanni, dove i carabinieri sono intervenuti due volte in un giorno per episodi di furto, con protagonisti due uomini.

Il primo episodio la mattina di sabato 23 agosto, il direttore del punto vendita ha sorpreso un giovane 27enne, residente a Ziano, mentre tentava di uscire dal supermercato con nello zaino cinque paia di boxer e un regola barba, per un valore complessivo di circa 70 euro. All’arrivo dei carabinieri, oltre alla refurtiva, è stato trovato in possesso di un coltello con lama da otto centimetri e mezzo, poi sequestrato. Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto e porto ingiustificato di armi, mentre la merce è stata riconsegnata al negozio.

Il secondo episodio invece è avvenuto nello stesso giorno ma nel pomeriggio. Infatti, i carabinieri della stazione di Borgonovo hanno chiuso le indagini su un altro episodio sempre all’interno dello stesso supermercato. Questa volta, protagonista è stato un uomo di 50 anni, residente a Borgonovo, ma di fatto senza fissa dimora. L’uomo avrebbe sottratto generi alimentari per circa 170 euro e, nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbe spintonato il personale addetto alla sicurezza riuscendo a dileguarsi. Nel caos della fuga, però, ha abbandonato il proprio zaino all’interno del supermercato: al suo interno, oltre ad altra merce rubata, i carabinieri hanno rinvenuto oggetti personali e documenti che hanno permesso di identificarlo rapidamente. Anche in questo caso, la refurtiva è stata restituita al punto vendita e il 50enne è stato denunciato per furto aggravato e rapina impropria.