"Due tempi bei tempi", a Piacenza Expo ospite speciale Marco Melandri

Sarà l'ex campione mondiale Marco Melandri l'ospite speciale dell'edizione 2026 di "Due tempi bei tempi - Moto Expo Piacenza", evento dedicato al mondo delle due ruote sportive e da competizione degli anni '80, '90 e 2000 in programma sabato e domenica al quartiere fieristico di Le Mose. Organizzato da Piacenza Expo e dall'Associazione "Due tempi bei tempi", l'evento si preannuncia in ulteriore crescita rispetto all'edizione dello scorso anno: ai 15mila metri quadrati dei tre padiglioni coperti, che ospiteranno moto da strada, da competizione, da cross e da enduro, oltre alle accoppiate auto-camion degli ultimi sessant'anni si aggiungeranno anche le piste e i percorsi per gare, demo e corsi di guida nell'area esterna. A illustrare i dettagli in Comune, l'assessore al bilancio Gianluca Ceccarelli e gli organizzatori della manifestazione.

Con oltre cento stand presenti, i mezzi in esposizione tra stradali, cross, enduro e d'epoca, saranno quest'anno più di 650. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora il Padiglione 1, dove troverà spazio anche il grande palco da cui Max Temporali, fin dalla prima edizione voce narrante dell'evento fieristico, presenterà i tanti ospiti attesi nell'arco delle due giornate. Da non perdere dunque l'appuntamento con Marco Melandri che sarà presente domenica pomeriggio.