Duomo, il cantiere procede: la "nuova" facciata per Natale

Una cattedrale nuova di zecca? No, quello che i piacentini si troveranno davanti dal prossimo anno sarà il Duomo nel suo aspetto originario. Lo assicura Manuel Ferrari, direttore dell'Ufficio beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio nel tracciare lo stato dell'arte dei lavori che interessano la cattedrale di Piacenza. "Una doverosa premessa - inizia Ferrari - occorre distinguere i lavori che sono in corso d'opera: c'è un cantiere che si occupa della facciata (di cui riferiamo nell'articolo sotto, ndr) e uno sulla parte alta del Duomo”. Proprio per quanto riguarda quest'ultimo, l'intervento si concentra sul tetto del transetto e della navata centrale e sul campanile: "Si tratta di lavori finanziati attraverso i fondi del Pnrr - spiega Ferrari - parliamo di un finanziamento di due milioni e 450 mila euro”. Per quanto riguarda le tempistiche, il direttore dell'Ufficio diocesano evidenzia che "abbiamo un impegno con il Ministero della cultura per chiudere i lavori entro il 31 dicembre”.

C'è da attendere ancora fino a novembre per "scartare” la facciata del Duomo. La conclusione dei lavori è prevista da cronoprogramma per il 30 ottobre: «Poi occorrerà smontare le impalcature – spiega il direttore dell'Ufficio dei beni culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio Manuel Ferrari – ma entro la fine dell'anno sicuramente la facciata della cattedrale sarà pronta». L'intervento si è reso necessario per alcune importanti criticità evidenziate con la caduta di materiale lapideo che si era staccato il 6 gennaio dello scoro anno in corrispondenza del quadrante superiore destro: la caduta di materiale aveva costretto alla limitazione del transito sul sagrato e al totale impedimento del passaggio dal portone sud.

Cena sotto le stelle per raccogliere fondi per la Cattedrale

"Piacenza è di tutti, custodiamola assieme” è l'invito che si legge sulla locandina che pubblicizza la Cena in famiglia per la cattedrale. L'appuntamento è lunedì 15 settembre alle 20 in piazza Duomo che per l'occasione si trasformerà: da piazza a ristorante a cielo aperto, ma con un obiettivo benefico, quello di sostenere i lavori di ristrutturazione della cattedrale. L'offerta minima è di 25 euro a persona, mentre i bambini fino ai sei anni non pagano: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3389292145 o andando di persona al bar Principessa di piazza Duomo 21. La serata prevede anche la salita alla cupola gratuita fino a esaurimento posti.