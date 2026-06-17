È già caldo torrido a Piacenza, «in cantiere cerchiamo l'ombra»

Il caldo è scoppiato anche a Piacenza, come nel resto d’Italia. Le temperature si sono rapidamente alzate, nel weekend si potranno raggiungere picchi fino a 38°, a causa dell’ondata di calore dell’anticiclone africano.

Le temperature torride sono problematiche per chi lavora nei cantieri, per questo il Comune ha recepito un’ordinanza della Regione Emilia-Romagna per cercare di limitare i disagi degli operai che lavorano sotto il sole. Sui cantieri si lavora quindi dalle 6,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 nelle giornate con rientro pomeridiano.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 15 settembre. Un operaio: «Fa caldo, ma siamo abituati. Al massimo, quando si può, cerchiamo di lavorare all'ombra - le sue parole -, l’ordinanza è comunque positiva, così evitiamo di lavorare nelle ore più calde».