È l'ora della maturità, in Val Tidone 226 ragazzi agli esami

In Val Tidone sono 226 i ragazzi e le ragazze chiamati a sostenere l'esame di maturità. Tra di loro 209 sono studenti del Polo superiore Volta, e altri 17 sono studenti del Marcora di Castel San Giovanni.

La parte del leone la fanno i licei di Castello, dove sono sei le classi quinte che dovranno sostenere la maturità, per un totale di 141 studenti. La sede del professionale Volta (ex Casali) porta invece alla maturità una sola classe, per un totale di 22 maturandi.

A Borgonovo invece sono attesi altri 46 studenti degli istituti tecnici (meccatronica e tecnico economico) che fanno sempre riferimento al Polo superiore Volta.