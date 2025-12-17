Ecco "Impact Vernasca" per promuovere il paese

Dall’ associazione ArdaTrek a Vernhub, il gruppo dei ragazzi che promuove eventi: Vernasca, quest’anno, di attività ne ha viste sbocciare ben più di una e chiude il 2025 con la nascita di un nuovo gruppo. Si chiama “Impact Vernasca”, i giovani hanno quasi tutti 14 e 15 anni e il titolo è già manifesto delle intenzioni: avere un impatto sul paese e sulla comunità.

«È un progetto comunale che affonda le radici in un bando regionale del 2022: lo abbiamo ripreso in mano coinvolgendo Sciara Progetti Teatro, affinché aiutasse i giovani a trovare e incanalare i loro interessi - dice la consigliera Nadia Pompini -. Ci siamo riuniti più volte, anche con Emilia Mangano e Sonia Monticelli di Sciara, ora i ragazzi hanno deciso di seguire due filoni: uno legato alla cultura e l’altro finalizzato a creare nuove iniziative sul territorio, in chiave giovanile». La prima ha preso vita solo pochi giorni fa: una tombolata per adulti e bambini organizzata nel salone parrocchiale.